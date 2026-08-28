Argentina venció a Puerto Rico y se acercó al Mundial 2027 de básquet: qué necesita para clasificar

La Selección argentina de básquetbol dio un paso clave rumbo al Mundial 2027 al imponerse por 89 a 75 sobre Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. El equipo dirigido por Pablo Prigioni alcanzó así un récord de 6-1 en el Grupo F de las Eliminatorias FIBA, lo que lo deja muy bien posicionado de cara a la clasificación.

El triunfo se apoyó en una destacada actuación colectiva, con Gabriel Deck como figura principal: sumó 23 puntos (con 8 de 13 en tiros de campo) y 6 rebotes. También se lucieron Leandro Bolmaro (19), Facundo Campazzo (13 puntos y 10 asistencias) y Nicolás Laprovittola (12), quienes junto a Deck concentraron el 75% de los puntos del equipo.

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Tras el partido, la delegación emprendió el regreso a Buenos Aires para luego viajar a Québec, donde enfrentará a Canadá el lunes 31 a las 20:10. El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports. Argentina, campeón mundial en 1950, busca su regreso a la máxima competencia FIBA tras ausentarse en la edición de 2023.

Qué necesita Argentina para clasificar al Mundial 2027

La segunda fase de las Eliminatorias de América está conformada por dos grupos de seis equipos (E y F). Los tres primeros de cada zona obtendrán el pase directo al Mundial, mientras que la séptima plaza será para el mejor cuarto entre ambos grupos.

Todos los seleccionados arrastran los resultados de la primera ronda, por lo que cada partido resulta determinante en el camino a Qatar 2027. En esta etapa, cada equipo juega ida y vuelta contra los tres rivales que llegaron del otro grupo, sin repetir los cruces de la primera fase (en el caso de Argentina, ante Uruguay y Panamá). Actualmente, con seis triunfos y una sola derrota, el conjunto de Prigioni se ubica en una posición de privilegio, aunque todavía restan partidos clave para sellar la clasificación.

El fixture y los resultados de Argentina en las Eliminatorias

27/11/2025: Cuba 68-80 Argentina

1/12/2025: Argentina 105-49 Cuba

27/2/2026: Argentina 44-61 Uruguay

2/3/2026: Argentina 101-75 Panamá

2/7/2026: Uruguay 76-91 Argentina

5/7/2026: Panamá 71-96 Argentina

27/8/2026: Argentina 89-75 Puerto Rico

31/8/2026: Canadá vs. Argentina

26/11/2026: Argentina vs. Bahamas

29/11/2026: Argentina vs. Canadá

26/2/2027: Puerto Rico vs. Argentina

1/3/2027: Bahamas vs. Argentina

Cómo se definen los clasificados y los criterios de desempate

Si dos o más equipos terminan con el mismo récord de victorias y derrotas, el primer criterio para desempatar es el resultado de los partidos entre ellos. Si persiste la igualdad, se consideran la diferencia de puntos y la cantidad de puntos anotados en esos enfrentamientos directos.

En caso de que la paridad continúe, se evalúa la diferencia de puntos y los puntos anotados en todos los partidos del grupo. Si aún así no hay definición, se recurre a un sorteo. Para determinar al mejor cuarto entre los grupos E y F, se comparan los equipos que ocupen esa posición en cada zona: se toma en cuenta el récord, la diferencia de puntos y la cantidad de puntos anotados en todos los partidos, y si la igualdad persiste, el ranking FIBA define la clasificación.