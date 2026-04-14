Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Atlético de Madrid recibe hoy martes a Barcelona, desde las 16 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. El árbitro será el francés Clément Turpin, quien estará acompañado de su colega Jérome Brisard.

El equipo dirigido por el Diego Cholo Simeone consiguió un triunfazo en la ida ganando 2 a 0 en el mítico Camp Nou gracias a un golazo de Julián Álvarez en el cierre del primer tiempo y otro tanto de Alexander Sorloth a pocos minutos del final.

El presente del Colchonero en la Champions parece ser casi contrario al de la LaLiga de España, en la que ya se despidió la pelea por el título hace mucho tiempo, con apenas 57 puntos y a 22 del líder, que es justamente el Barcelona.

La buena noticia es que el sábado jugará la final de la Copa Del Rey ante la Real Sociedad y podría sumar un título más a sus vitrinas.

El Barcelona de Hansi Flick marcha primero en LaLiga y se acerca a un nuevo campeonato, ya que le sacó nueve puntos al Real Madrid con 21 unidades en juego.

Los hinchas del culé, a pesar de la decepción en la ida, confían en revertir la serie con su poderío ofensivo encabezado por Lamine Yamal y compañía.

El ganador de esta llave jugará las semifinales contra el vencedor de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa. Los Gunners ganaron 1-0 la ida con un gol de Kai Havertz y definirán todo en Londres.

Probables formaciones del Atlético de Madrid vs. Barcelona por Champions League

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick

Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Barcelona por Champions League

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League será televisado por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.