Bayern Múnich vs. Real Madrid, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Bayern Múnich recibe hoy miércoles al Arsenal, desde las 16 en el estadio Allianz Arena, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El árbitro del cotejo será Slavko Vini, quien estará acompañado por Tomaž Klancnik y Andraž Kovacic, mientras que Pol van Boekel comandará el VAR.

El conjunto alemán le lleva 12 puntos de ventaja al Borussia Dortmund en la Bundesliga y está a poco de conseguir un nuevo trofeo para sus vitrinas. En la Champions, destruyó al Atlanta en octavos con un 10 a 2 global y se quedó con el duelo de ida ante el Madrid 2 a 1 en el Santiago Bernabéu.

El Merengue de Álvaro Arbeloa ya no tiene chances de pelearle LaLiga de España al Barcelona y ahora necesita un importante triunfo de visitante, algo que le cuesta, para intentar torcer esta serie tras eliminar en las anteriores al Benfica y al Manchester City.

Probables formaciones de Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League

Bayer Múnich: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi, Michael Olise, Serge Gnabry (o Musiala), Luis Díaz y Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Fran García (o Mendy), Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League

El partido entre Bayern Múnich y Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.