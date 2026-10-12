Champions League: los nueve partidos del martes 13, con Atlético de Madrid-Manchester United como plato fuerte

La UEFA Champions League continuará este martes con una jornada de nueve partidos correspondientes a la segunda fecha de la competencia. La programación tendrá dos encuentros desde las 13.45 y otros siete a partir de las 16, con cruces destacados que incluyen al Atlético de Madrid frente al Manchester United y la presentación del Inter de Lautaro Martínez.

La actividad comenzará con dos partidos en simultáneo. En Azerbaiyán, Sabah recibirá al Slavia Praga de República Checa, mientras que el Lens será local ante el Sporting de Lisboa en Francia.

A partir de las 16 llegará el turno de los siete encuentros restantes, con varios de los principales protagonistas del fútbol europeo. Uno de los focos estará puesto en el duelo entre el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone y con presencia argentina en su plantel, y el Manchester United, en un cruce que promete atraer la atención de los hinchas.

También jugará el Inter de Milán, que tendrá una nueva presentación con Lautaro Martínez como referente y capitán. El conjunto italiano recibirá al Brujas de Bélgica con el objetivo de sumar un resultado importante en la fase de liga.

La jornada se completará con las presentaciones de tres equipos que aparecen entre los candidatos a pelear por el título. El Bayern Múnich se enfrentará al Viking de Noruega, el Barcelona jugará ante el Galatasaray de Turquía y el Arsenal se medirá con el Lille de Francia.

Con nueve partidos distribuidos en dos franjas horarias, el martes ofrecerá una agenda cargada de fútbol europeo, con equipos históricos y figuras de primer nivel en busca de puntos importantes en la Champions League.

El cronograma de la segunda fecha de la Champions League

Martes 13/10:

Sabah - Slavia Praga a las 13:45

Lens - Sporting Lisboa a las 13:45

Villarreal - Napoli a las 16

Viking - Bayern Múnich a las 16

Atlético Madrid - Manchester United a las 16

Inter - Brujas a las 16

Leipzig - PSV a las 16

Galatasaray - Barcelona a las 16

Arsenal - Lille a las 16

Miércoles 14/10: