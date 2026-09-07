Champions League: todos los partidos del martes 7 de septiembre, horarios y el gran duelo entre Real Madrid e Inter

La nueva edición de la UEFA Champions League comenzará este martes con seis partidos correspondientes a la primera jornada. La fecha tendrá como principal atractivo el duelo entre Real Madrid e Inter de Milán, además de otros importantes enfrentamientos entre clubes europeos.

La acción comenzará a las 13:45 con dos encuentros en simultáneo. En Bélgica, Brujas recibirá al Aston Villa, mientras que en Grecia, AEK Atenas será local ante LASK de Austria.

Real Madrid vs. Inter, el partido destacado de la jornada

A partir de las 16, se disputarán los cuatro partidos restantes del martes. El encuentro más esperado tendrá lugar en España, donde Real Madrid se enfrentará con Inter de Milán.

El conjunto español es el máximo ganador en la historia de la competición, con 15 títulos, y buscará comenzar con el pie derecho una nueva campaña europea. Del otro lado estará el equipo italiano, que tendrá entre sus principales figuras al argentino Lautaro Martínez.

A la misma hora, Porto recibirá al Manchester City en Portugal. También se enfrentarán Borussia Dortmund y Villarreal, en Alemania, mientras que Lille jugará como local frente a Betis.

Todos los partidos de hoy en la Champions League

13:45: Brujas vs. Aston Villa.

Brujas vs. Aston Villa. 13:45: AEK Atenas vs. LASK.

AEK Atenas vs. LASK. 16:00: Real Madrid vs. Inter de Milán.

Real Madrid vs. Inter de Milán. 16:00: Porto vs. Manchester City.

Porto vs. Manchester City. 16:00: Borussia Dortmund vs. Villarreal.

Borussia Dortmund vs. Villarreal. 16:00: Lille vs. Betis.





Cuándo juega el PSG por la Champions League

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, hará su debut el miércoles. El equipo francés, ganador de las últimas dos ediciones, recibirá desde las 16 al Bratislava de Eslovaquia.

El conjunto parisino buscará iniciar la defensa de su título con una victoria como local, en una jornada que completará la primera fecha del certamen europeo.