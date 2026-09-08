Con un gol de Buendía, Aston Villa aguantó los chaparrones y venció a Brujas en el arranque de la Champions League

En uno de los primeros turnos del martes, Aston Villa sacó adelante un partido durísimo y venció 3-2 como visitante a Brujas por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.

El encuentro comenzó con un buen ritmo y los Villanos pegaron apenas a los 11 minutos con el gol del escocés John McGinn. Sin embargo, la alegría les duró poco, ya que ocho minutos más tarde Hugo Vetlesen niveló el marcador.

Como si todo ese vértigo no hubiera sido poco, el equipo británico volvió a la carga y, tras el pase de João Gomes, Emiliano Buendía anotó a los 21' y puso el 2-1 parcial.

¡GOL DE EMI BUENDÍA EN LA #CHAMPIONS! El argentino se vistió de 9, apareció por el medio del área y selló su tanto ante Brujas en la primera fecha de la fase liga del torneo.



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Luego de que Nicolas Jackson estirara la diferencia antes de que se fuera la primera parte, el combinado belga reaccionó y salió con energías renovadas al complemento.

Así, Nicolò Tresoldi cambió penal por gol y el asedio contra el arco de Zion Suzuki se extendió durante la última media hora de juego. No obstante, el resultado no se modificó y la visita se llevó tres puntos fundamentales.

La próxima jornada, Aston Villa recibirá a Fenerbahçe, mientras que Brujas visitará en Milán al Inter.