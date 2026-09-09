Menú
Crónica en vivo

TANTO ARGENTINO

Con un golazo de Alexis Mac Allister, el Liverpool se lo dio vuelta al Atlético Madrid en la Champions League

El Liverpool venció 2 a 1 al Atlético Madrid en Inglaterra, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 El Liverpool se lo dio vuelta al Atlético de Madrid y se llevó una muy importante victoria en su debut en la fase de liga de la Champions League 2026/2027.

Los Reds, a través de Dominik Szoboszlai y un golazo de Alexis Mac Allister, vencieron al Colchonero, que había abierto el partido con un gol de Marcos Llorente (con asistencia de Julián Álvarez).

Tras la polémica, la Araña arrancó como titular en el Atleti y junto con él también estuvieron desde la partida los argentinos Cristian Romero y Giuliano Simeone.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Mac Allister aprovechó una pelota que quedó boyando en el borde del área y mediante un fuerte zurdazo marcó el 2-1 del local.

En la próxima fecha de la Champions, el conjunto inglés se enfrentará el miércoles 14 de septiembre al LASK y el equipo español recibirá a Manchester United el martes 13.

Esta nota habla de:
1
Demencial agresión a un árbitro: le destrozó la cabeza y lo dejó inconsciente: lo suspendieron de por vida
TREMENDO

Demencial agresión a un árbitro: le destrozó la cabeza y lo dejó inconsciente: lo suspendieron de por vida

2
¿De qué club era hincha Chiche Gelblung?
AMOR CRÍTICO

¿De qué club era hincha Chiche Gelblung?

3
Bombazo: desde España confirman que Messi será dueño de otro club
NUEVA INVERSIÓN

Bombazo: desde España confirman que Messi será dueño de otro club

4
La Selección Argentina Sub 19 tiene convocados para los Juegos Suramericanos: la lista de Diego Placente
EXPECTATIVA

La Selección Argentina Sub 19 tiene convocados para los Juegos Suramericanos: la lista de Diego Placente

5
Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
PARTIDAZO

Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Últimas noticias de Liverpool