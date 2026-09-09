Con un golazo de Alexis Mac Allister, el Liverpool se lo dio vuelta al Atlético Madrid en la Champions League

El Liverpool se lo dio vuelta al Atlético de Madrid y se llevó una muy importante victoria en su debut en la fase de liga de la Champions League 2026/2027.

Los Reds, a través de Dominik Szoboszlai y un golazo de Alexis Mac Allister, vencieron al Colchonero, que había abierto el partido con un gol de Marcos Llorente (con asistencia de Julián Álvarez).

Tras la polémica, la Araña arrancó como titular en el Atleti y junto con él también estuvieron desde la partida los argentinos Cristian Romero y Giuliano Simeone.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Mac Allister aprovechó una pelota que quedó boyando en el borde del área y mediante un fuerte zurdazo marcó el 2-1 del local.

En la próxima fecha de la Champions, el conjunto inglés se enfrentará el miércoles 14 de septiembre al LASK y el equipo español recibirá a Manchester United el martes 13.