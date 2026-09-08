Enzo Fernández asistió a Haaland y Manchester City debutó en la Champions League con victoria ante Porto
Con un pase decisivo para el artillero, el volante argentino se destacó en el triunfo del equipo inglés frente al conjunto luso.
Enzo Fernández acaba de llegar, pero ya le está dando alegrías a un Manchester City que, con una asistencia suya, derrotó 2-0 al Porto por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.
Luego de un primer tiempo en el que Diogo Costa dejó el marcador quieto, los Cityzens salieron con furia al complemento y, apenas al minuto, el volante argentino tiró el centro y Erling Haaland convirtió.
Ya sobre el cierre, y con el exjugador de River todavía en cancha, el Androide recibió esta vez la cesión de Rayan Ait Nouri y, de derecha, configuró las cifras finales.
De esta manera, el equipo dirigido por Enzo Maresca cosechó su cuarta victoria al hilo y la próxima semana se medirá frente al PSG, vigente bicampeón de la competencia.
Por su parte, el combinado portugués deberá trasladarse a Andalucía, donde visitará al Betis de Manuel Pellegrini.