Enzo Fernández asistió a Haaland y Manchester City debutó en la Champions League con victoria ante Porto

Enzo Fernández acaba de llegar, pero ya le está dando alegrías a un Manchester City que, con una asistencia suya, derrotó 2-0 al Porto por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.

Luego de un primer tiempo en el que Diogo Costa dejó el marcador quieto, los Cityzens salieron con furia al complemento y, apenas al minuto, el volante argentino tiró el centro y Erling Haaland convirtió.

DIOGO COSTA LE DICE QUE NO AL GOL DE MANCHESTER CITY.



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¡¡ASISTENCIA DE ENZO Y GOL DEL ANDROIDE!! Haaland recibió del argentino y conectó el primer tanto del partido entre Porto y Manchester City en la UEFA Champions League.



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Ya sobre el cierre, y con el exjugador de River todavía en cancha, el Androide recibió esta vez la cesión de Rayan Ait Nouri y, de derecha, configuró las cifras finales.

¡¡DOBLETE DE HAALAND PARA LIQUIDAR EL PARTIDO: PORTO 0-2 CITY EN LA CHAMPIONS!!



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De esta manera, el equipo dirigido por Enzo Maresca cosechó su cuarta victoria al hilo y la próxima semana se medirá frente al PSG, vigente bicampeón de la competencia.

Por su parte, el combinado portugués deberá trasladarse a Andalucía, donde visitará al Betis de Manuel Pellegrini.