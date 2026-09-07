Lautaro Martínez bancó a Julián Álvarez y dejó una contundente frase sobre su conflicto con Atlético de Madrid

Lautaro Martínez habló sobre la situación que atraviesa Julián Álvarez en Atlético de Madrid y le brindó públicamente su respaldo a su compañero de la Selección Argentina. En la previa del partido entre Inter de Milán y Real Madrid por la UEFA Champions League 2026/27, el delantero fue consultado por el conflicto que protagonizó la Araña durante el mercado de pases y dejó contundentes declaraciones.

El Toro, capitán del Inter, asistió este lunes a la conferencia de prensa previa al debut del conjunto italiano en la Champions League. Allí, además de referirse al importante encuentro frente al Real Madrid, fue consultado por el presente de Julián Álvarez, quien finalmente continuará en Atlético de Madrid luego de que el club español rechazara su salida al Barcelona.

Lautaro Martínez respaldó a Julián Álvarez

Lejos de esquivar la situación, Lautaro Martínez reconoció que se comunicó con Julián Álvarez para acompañarlo durante el difícil momento que atraviesa.

"Hablé, le mandé un mensaje. Le mostré todo mi apoyo", aseguró el delantero argentino cuando fue consultado por la situación de su compatriota.

Martínez también destacó el vínculo personal que mantiene con la Araña y dejó en claro que, pese a competir por un lugar en la Selección Argentina, existe una amistad entre ambos.

"Más allá de que compartimos plantel, posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo", afirmó el capitán del Inter.

La contundente frase de Lautaro sobre el conflicto de Julián

El delantero del Inter de Milán también se refirió directamente al conflicto que Julián Álvarez mantiene con Atlético de Madrid y remarcó que se trata de una situación compleja para el futbolista.

"El momento que atravesó y está atravesando no es fácil", sostuvo Lautaro durante la conferencia de prensa.

A continuación, puso el foco en la dirigencia del conjunto español y evitó responsabilizar directamente al futbolista por lo ocurrido durante el mercado de pases. "La decisión es de su club y del presidente, así que le deseo lo mejor", expresó Martínez.

El Toro también manifestó su deseo de que Julián pueda dejar atrás rápidamente esta situación y volver a enfocarse plenamente en el fútbol.

"Espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando", agregó.

Lautaro Martínez elogió a Julián Álvarez: "Uno de los mejores del mundo"

Antes de cerrar el tema, Lautaro Martínez dejó la frase más contundente de su respaldo a Julián Álvarez y destacó el nivel del delantero del Atlético de Madrid. "Es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo", sentenció.

%uD83C%uDF99%uFE0F Lautaro Martínez, sobre la situación que atraviesa Julián Alvarez:



%uD83D%uDC49 "Es un amigo y el momento que está atravesando no es fácil".



%uD83E%uDEC2 "Hablé con él y le mostré todo mi apoyo". pic.twitter.com/0uLRbma7ut — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

Las palabras del capitán del Inter llegan en un momento particular para Julián Álvarez, quien estuvo en el centro de la escena durante todo el mercado de pases por los rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid.

La nueva actitud de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Mientras continúa la expectativa por su futuro, Julián Álvarez mostró en las últimas horas una actitud diferente en medio del conflicto con Atlético de Madrid.

Julián Álvarez entrena a pleno y quiere volver a encontrar su mejor versión.

El delantero argentino participó de las imágenes oficiales del club de cara al comienzo de la UEFA Champions League 2026/27. En una de las fotografías, la Araña señaló el escudo del Atlético de Madrid, mientras que en otra apareció sonriente.

La actitud de Julián llamó especialmente la atención porque se trata de sus primeras apariciones públicas en las que se lo observa más distendido desde que comenzó la polémica.

Ahora, el delantero deberá dejar atrás el conflicto y concentrarse en una nueva temporada con Atlético de Madrid, mientras continúa siendo una pieza fundamental para la Selección Argentina.