Liverpool vs. PSG, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

PSG se enfrentará hoy martes ante Liverpool, a partir de las 16 en el estadio Anfield, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani, quien estará acompañado desde el VAR por su compatriota Marco De Bello.



El encuentro de ida se jugó el miércoles pasado en el Parque de los Príncipes en donde el equipo dirigido por Luis Enrique se impuso por 2 a 0 con tantos de Désiré Doue y Khvicha Kvaratskhelia.

Los Reds del criticado Arne Slot necesitan casi un milagro de local para dar vuelta una serie contra el último campeón. La realidad es que el conjunto que tiene en su plantel a Alexis Mac Allister deberá dar un golpe de autoridad para cambiar la histori.

Probables formaciones de Liverpool vs. PSG por Champions League

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Joe Gomez y Hugo Ekitike.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Cómo ver en vivo Liverpool vs. PSG por Champions League

El partido entre Liverpool y PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League será televisado por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.