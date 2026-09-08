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ESTUVO LINDO

Pese a una asistencia de Lautaro Martínez, Real Madrid venció a Inter y empezó la Champions League con el pie derecho

Tras un entretenido encuentro en el que pegó inesperadamente, el Merengue se impuso ante el Neroazzurro y obtuvo sus primeros tres puntos en la fase liga del certamen.

Edelmiro Balmaceda
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Por la fecha 1 de la fase liga, Real Madrid se impuso 2-1 frente al Inter y empezó de buena manera la Champions League.

En un duelo de pesos pesados, el Neroazzurro salió mucho mejor parado y dominó el juego durante casi todo el primer cuarto de hora. Sin embargo, un error en la salida provocó que, en su primera llegada, el Merengue se pusiera 1-0 con el gol de Kylian Mbappé.

La tónica se mantuvo e increíblemente, Josep Martínez recibió la pelota, se tardó mucho en descargar y, cuando quiso despejar, un rebote en Federico Valverde terminó en el segundo tanto del conjunto local.

Si bien la visita tuvo oportunidades para descontar, la Casa Blanca se afirmó y hasta pudo estirar la ventaja antes del cierre de la parte inicial.

Ya en el complemento, los dirigidos por José Mourinho aceleraron un poco más y, con espacios, tuvieron chances para aumentar la cuenta a su favor. Pero algunas acciones defensivas y las fallas en el último toque no se lo permitieron.

En ese marco, Lautaro Martínez se escapó dentro del área, metió el centro atrás y Carlos Augusto anotó para ponerle suspenso a la noche en la capital española.

A tiro, el conjunto comandado por Cristian Chivu intentó por todos los medios. No obstante, se quedó con las ganas de sumar aunque fuera un punto.

La próxima jornada, el Real Madrid visitará a la Roma, mientras que el Inter recibirá en el Giuseppe Meazza a Brujas.

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