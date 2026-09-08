Pese a una asistencia de Lautaro Martínez, Real Madrid venció a Inter y empezó la Champions League con el pie derecho

Por la fecha 1 de la fase liga, Real Madrid se impuso 2-1 frente al Inter y empezó de buena manera la Champions League.

En un duelo de pesos pesados, el Neroazzurro salió mucho mejor parado y dominó el juego durante casi todo el primer cuarto de hora. Sin embargo, un error en la salida provocó que, en su primera llegada, el Merengue se pusiera 1-0 con el gol de Kylian Mbappé.

¿Y SI ES EL AÑO, KIKI? Mbappé aprovechó el error de la salida del Inter y definió de primera para marcar el 1-0 del Real Madrid.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LzLDbU3Pb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026

La tónica se mantuvo e increíblemente, Josep Martínez recibió la pelota, se tardó mucho en descargar y, cuando quiso despejar, un rebote en Federico Valverde terminó en el segundo tanto del conjunto local.

¡¡ARQUERITO TIME Y GOL DE FEDERICO PARA EL SEGUNDO DEL MADRID!! Josep Martínez cometió un error garrafal, Valverde presionó y marcó el 2-0 del Merengue vs. Inter.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wKEFjSRNWk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026

Si bien la visita tuvo oportunidades para descontar, la Casa Blanca se afirmó y hasta pudo estirar la ventaja antes del cierre de la parte inicial.

¡ERA EL TERCERO DEL MERENGUE! Josep Martínez se lució con una doble atajada y evitó el 3-0 del Madrid.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jKo5FZ4drT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026

Ya en el complemento, los dirigidos por José Mourinho aceleraron un poco más y, con espacios, tuvieron chances para aumentar la cuenta a su favor. Pero algunas acciones defensivas y las fallas en el último toque no se lo permitieron.

¡¡NO SE PUEDE EXPLICAR COMO NO FUE GOL DE BELLINGHAM!! JOSEP MARTÍNEZ LA SALVÓ SOBRE LA LÍNEA Y EVITÓ EL 3-0 DEL MADRID ANTE INTER.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ea9QXpikJB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026

En ese marco, Lautaro Martínez se escapó dentro del área, metió el centro atrás y Carlos Augusto anotó para ponerle suspenso a la noche en la capital española.

ASISTENCIA DEL TORO Y DESCONTÓ EL INTER: Lautaro Martínez metió el buscapié y Carlos Augusto la empujó para marcar el 1-2 ante Real Madrid. ¡Hay partido!



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/phjo7MTSkh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026

A tiro, el conjunto comandado por Cristian Chivu intentó por todos los medios. No obstante, se quedó con las ganas de sumar aunque fuera un punto.

La próxima jornada, el Real Madrid visitará a la Roma, mientras que el Inter recibirá en el Giuseppe Meazza a Brujas.