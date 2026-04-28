PSG vs. Bayern Múnich, por las semifinales de la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

PSG recibe hoy martes a Bayern Múnich, desde las 16 en el estadio Parque de los Príncipes, por la ida de una de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. El árbitro será el suizo Sandro Scharer, quien estará acompañado por los españoles Ángel Nevado y Guadalupe Porras como jueces de línea, Jesús Gil Manzano será el cuarto árbitro. Además, en el VAR estarán Carlos del Cerro Grande y en el AVAR Guillermo Cuadra Fernández.

La expectativa con este duelo de alto calibre es máxima ya que ambos equipos ya suman 38 goles cada uno en la actual edición del certamen continentel, la mayor cifra de cualquier club.

Tras un 2025 de ensueño donde conquistaron casi todos los títulos en disputa, incluyendo el histórico sextete, el equipo de Luis Enrique sigue trabajando para construir un equipo de época, con la intención de revalidar en la Champions League y con la Ligue 1 de Francia con 6 puntos de ventaja con el Lens cuando restan 12 por jugarse.

Bayern Múnich, que viene de eliminar en cuartos al Real Madrid de Franco Mastantuono, Vinícius y Kylian Mbappé, ya se consagró campeón nuevamente de la Bundesliga de Alemania.

El último antecedente entre ambos equipos ocurrió en el Mundial de Clubes 2025 cuando los parisinos se impusieron a los alemanes por marcador de 2 a 0 para avanzar a las semifinales, aunque luego perdieron la gran final ante el Chelsea de Enzo Fernández.

Probables formaciones de PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League

PSG: Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany

Cómo ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League

El partido entre PSG y Bayern Múnich por la idea de una de las semifinales de la Champions League será televisado por ESPN y Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.