Real Madrid vs. Inter de Milán HOY EN VIVO, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Hoy se juegan uno de esos partidos de los que se va a hablar varios días. El escenario es nada menos que el Santiago Bernabéu y los protagonistas el Real Madrid de José Mourinho y el Inter de Milán, quienes se enfrentan por la primera jornada de la fase regular de la Champions League. El árbitro del encuentro será el inglés Michael Oliver, quien tendrá como asistentes a Stuart Burt y James Mainwaring, mientras que Sam Barrott será el cuarto árbitro. Además, Andrew Dallas estará al mando del VAR y Michael Salisbury del AVAR.

El Merengue viene de caer ante el Real Betis por LaLiga de España, en un duelo en que encima Kylian Mbappé falló un penal. La historia de hoy es otra y quiere empezar con el pie derecho la Champions.

El presente del Inter es otro, tras vencer 3 a 2 a Napoli en un partidazo de la Serie A. El conjunto dirigido por Cristian Chivu mostró solidez en todas sus líneas desde que empezó la temporada y sueña a lo grande.

Probables formaciones de Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Federico Valverde, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martínez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Hakan Çalhanolu, Nicolò Barella, Curtis Jones, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram

A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter de Milán país por país

16.00: Argentina , Brasil, Paraguay y Uruguay

, Brasil, Paraguay y Uruguay 15.00: Chile, Bolivia Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

14.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

13.00: México y Estados Unidos (Montaña-MST)

12.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)





Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán por la primera jornada de la Champions League 2026/27 será televisado por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium, previa contratación del codificado.