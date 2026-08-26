Se viene el sorteo de la Champions League: cuándo es, hora y dónde ver en vivo

Este jueves, desde las 13 horas, se realizará el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27, con 36 equipos buscando quedarse con el título que se definirá el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, España.

Para el sorteo, los clubes estarán divididos en cuatro bombos de nueve competidores cada uno, siendo ubicados de mayor a menor según el puntaje obtenido por sus actuaciones en torneos europeos durante las últimas cinco temporadas. La única excepción es el PSG, que al ser el último campeón ya tenía garantizado su lugar en el bombo 1.

Cada uno de los equipos enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, incluidos dos de su propio bombo, disputando un partido de local y otro de visitante contra cada pareja. A su vez, dos clubes del mismo país no pueden enfrentarse en esta fase y cada equipo puede jugar contra un máximo de dos rivales pertenecientes a una misma liga extranjera.

Sorteo Champions League 2026/2027, en vivo: dónde ver

El sorteo se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+ Premium. Además, toda la actividad del sorteo también se transmitirá en directo en UEFA.com.