Arruabarrena definió el once de Boca para enfrentar a Racing y prepara novedades en la lista de convocados

Boca sumó hoy un nuevo entrenamiento de cara al duelo del domingo ante Racing, y Rodolfo Arruabarrena tiene claro cuál será el once que buscará el pase a las semifinales de la Copa Argentina 2026.

La principal novedad es que, tras ser convocado para los amistosos que la Selección Argentina afrontará en los próximos días, Leonel Flores se reincorporó al plantel y estuvo bajo las órdenes del Vasco.

De esa manera, y solo con la ausencia de Álvaro Montero, que fue citado por Colombia para la fecha FIFA, el entrenador del Xeneize continuará con su premisa de mandar a la cancha lo mejor que tenga disponible.

En ese sentido, sin lesionados ni suspendidos, el equipo que enfrentará a la Academia en el Gigante de Arroyito será similar al que viene de vencer la semana pasada a San Lorenzo, con la inclusión de Leandro Brey.

Además, a la espera del anuncio oficial, Arruabarrena citaría a 28 futbolistas para viajar a Rosario, con dos regresos particulares: los de Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa.

El zaguero central ya se recuperó de su lesión e iría al banco de suplentes, en tanto que el volante difícilmente tenga chances de sumar minutos.

Boca enfrenta a Racing por la Copa Argentina: el once de Arruabarrena

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.