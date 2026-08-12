Atlético de Tucumán vs. Independiente, por la Copa Argentina: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Atlético de Tucumán e Independiente de Avellaneda se miden, hoy miércoles en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por los octavos de final de la Copa Argentina. El árbitro del encuentro será Facundo Tello, quien tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que el cuarto árbitro será Joaquín Gil y el quinto Silvio Trucco. Además, se ocupará del VAR Salomé Di Iorio.

El Decano apenas ganó un partido en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Debutó con Independiente Rivadavia 0 a 0, luego venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0, el siguiente igualó sin goles con Huracán y por último perdió 2 a 1 contra Sarmiento de Junín.

En la Copa Argentina, el conjunto tucumano viene de vencer 3 a 0 a Talleres de Córdoba por los 16avos de final, resultado que le permitió avanzar a los octavos.

El Rojo viene con un andar irregular en el Clausura. Comenzó con el pie derecho con triunfos ante Estudiantes de La Plata por 2 a 0 y luego ante Newell´s Old Boys de Rosario por 1 a 0, pero luego bajó el nivel y perdió 1 a 0 con Vélez Sarsfield y 1 a 0 frente a Platense.

En el certamen nacional, Independiente llega después de derrotar 2 a 0 a Unión de Santa Fe en los 16avos de final.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs. Independiente por Copa Argentina

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Independiente por Copa Argentina

El partido entre Atlético de Tucumán e Independiente de Avellaneda por Copa Argentina será televisado por TYC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.