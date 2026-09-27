Con hat trick de Valencia, Boca se lo remontó a Racing al último minuto y es semifinalista de la Copa Argentina

En un partido épico y con un tremendo hat trick de Enner Valencia, Boca Juniors se lo remontó a Racing 3 a 2 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize iba perdiendo 2 a 0 y lo terminó ganando al último minuto.

GOLAZO OLÍMPICO DE RACING: a los 17 minutos del primer tiempo, Lodíco pateó al arco desde el córner para abrir el marcador.

¡GOLAZO OLÍMPICO DE LODICO!



Con este tanto de Lodico a los 19', #Racing le gana 1-0 a #Boca. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/N1CK0hMz4D — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

INTENTÓ FLORES: a los 37 minutos del PT, el delantero de Boca enganchó y sacó un remate que contuvo Cambeses con una gran atajada.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFC6 ¡GRAN ATAJADA DE CAMBESES!



El arquero de Racing contuvo el remate de Flores y evitó el empate de Boca. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/h1KrLbLuRr — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

GOL DE RACING: en el arranque del segundo tiempo, Maravilla Martínez hizo el segundo de la Academia tras una serie de rebotes luego de un córner.

%uD83C%uDF93%u26BD ¡LA ACADEMIA AMPLIÓ EL MARCADOR!



A los 46', Maravilla Martínez marcó el 2-0 para Racing ante Boca en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/oDCWINRkkV — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

DESCONTÓ BOCA: a los 72 minutos del ST, Valencia convirtió de cabeza tras un córner.

¡DESCONTÓ BOCA!



A los 72', Valencia convirtió y ahora Racing gana 2-1 en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/PhQypifKkn — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

LO EMPATÓ BOCA: a los 79 minutos del ST, Valencia volvió a convertir de cabeza tras un centro de Villa.

¡DOBLETE DE VALENCIA EN OCHO MINUTOS Y EMPATÓ BOCA!



A los 80', el delantero ecuatoriano puso el 2-2 ante #Racing. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/AZWdXNDSiP — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

HAT TRICK DE VALENCIA AL ÚLTIMO MINUTO: el delantero de Boca le dio la victoria a su equipo con tres goles de cabeza.

%uD83D%uDFE1%uD83D%uDD35 AGÓNICO GOL Y VICTORIA DE BOCA



%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Enner Valencia convirtó un triplete de cabeza para remontar el partido ante Racing y meter a Boca en semifinales de la Copa Argentina



%uD83C%uDFA5 @nicolaroccanarv | @gonzalosuli | @NicoMontala - enviados Olé pic.twitter.com/BsOdJZHfBT — Diario Olé (@DiarioOle) September 27, 2026











