Con hat trick de Valencia, Boca se lo remontó a Racing al último minuto y es semifinalista de la Copa Argentina
Boca iba perdiendo 2 a 0 ante Racing, pero Enner Valencia convirtió 3 goles de cabeza para darlo vuelta y meter al Xeneize en semifinales de la Copa Argentina.
En un partido épico y con un tremendo hat trick de Enner Valencia, Boca Juniors se lo remontó a Racing 3 a 2 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize iba perdiendo 2 a 0 y lo terminó ganando al último minuto.
GOLAZO OLÍMPICO DE RACING: a los 17 minutos del primer tiempo, Lodíco pateó al arco desde el córner para abrir el marcador.
INTENTÓ FLORES: a los 37 minutos del PT, el delantero de Boca enganchó y sacó un remate que contuvo Cambeses con una gran atajada.
GOL DE RACING: en el arranque del segundo tiempo, Maravilla Martínez hizo el segundo de la Academia tras una serie de rebotes luego de un córner.
DESCONTÓ BOCA: a los 72 minutos del ST, Valencia convirtió de cabeza tras un córner.
LO EMPATÓ BOCA: a los 79 minutos del ST, Valencia volvió a convertir de cabeza tras un centro de Villa.
HAT TRICK DE VALENCIA AL ÚLTIMO MINUTO: el delantero de Boca le dio la victoria a su equipo con tres goles de cabeza.