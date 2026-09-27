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Contra quién juega Boca las semifinales de la Copa Argentina: así está el cuadro completo

Boca Juniors eliminó a Racing de forma épica y ahora jugará las semifinales de la Copa Argentina. El cuadro completo.

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Boca y Racing se midieron en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. Con un agónico resultado, los del Vasco Arruabarrena se quedaron con el pase tras un 3 a 2 épico. 

En la instancia de semifinales, ya había un rival esperando al Xeneize. Es que Banfield ya selló su pase el pasado 9 de septiembre tras eliminar a Deportivo Riestra.

Por la otra llave, Atlético Tucumán ya se encuentra clasificado a las semis y espera por el duelo entre Estudiantes de La Plata y Platense, que se jugará el próximo 1 de octubre.

Respecto a posibles fechas de las semifinales, el duelo contra el Taladro iría el miércoles 7 o jueves 8 de octubre. Y la sede, si bien aún no se confirmó, podría ser nuevamente el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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