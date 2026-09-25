El Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido de Vélez y el partido entre Boca y Racing se jugará normalmente

Al menos por ahora, la cruzada de Vélez para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 parece haber terminado, ya que este viernes el Tribunal de Apelaciones de la AFA rechazó de plano la solicitud para imponer una medida cautelar y suspender el duelo del próximo domingo entre Boca y Racing.

En su respuesta, el ente expuso que "no existe una instancia de apelación admisible en cuyo marco pueda examinarse la tutela accesoria solicitada. En consecuencia, corresponde denegarla sin ingresar al análisis de sus presupuestos ni al fondo de la controversia".

Por otra parte, declaró como "inadmisible" la apelación del Fortín respecto a la cuestión de fondo relacionada con la presunta alineación indebida del Xeneize en el cotejo que tuvo lugar en Córdoba hace más de tres semanas.

Con la decisión del Tribunal de Disciplina ratificada, el duelo entre el conjunto azul y oro y la Academia se disputará tal como estaba previsto.

Ahora, resta saber si la entidad de Liniers continuará con el reclamo y acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para revertir la historia.