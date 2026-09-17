El Tribunal de Disciplina no se expidió y el fallo sobre el partido entre Boca y Vélez podría postergarse

Hace dos semanas, Boca venció por penales a Vélez y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Sin embargo, el resultado final quedó en tela de juicio debido a que el Fortín puso el grito en el cielo por una presunta falta al reglamento por parte del Xeneize.

Aquel día, el conjunto azul y oro contó con la presencia de seis extranjeros en la planilla y el club de Liniers exigió que se le dieran los puntos y la clasificación al considerar que ese hecho incurrió en una "alineación indebida".

A partir de ahí, el Tribunal de Disciplina comenzó a evaluar el caso y se esperaba que el fallo se conociera hoy. Sin embargo, el ente todavía no se expidió y podría postergar la resolución hasta el próximo martes, cuando se celebre la reunión del Comité Ejecutivo de AFA.

Vale recordar que recientemente, el órgano no hizo lugar a un reclamo similar que Lanús presentó contra Belgrano en un partido de fútbol femenino en el que el Pirata hizo seis cambios.

Finalmente, el elenco cordobés fue sancionado en el plano económico. Ese precedente indicaría que el resultado deportivo se mantendría inalterable y, efectivamente, Boca enfrentará a Racing el próximo domingo 27 de septiembre en Rosario.