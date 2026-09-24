El Vasco Arruabarrena y la cuenta pendiente que buscará saldar en el clásico entre Boca y Racing por la Copa Argentina

El próximo domingo, Boca y Racing se medirán por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, en un clásico atractivo con muchos condimentos y el pase a las semifinales en juego.

En ese marco, quien vivirá una tarde especial en el Gigante de Arroyito será Rodolfo Arruabarrena, que no solo buscará prolongar el buen momento del Xeneize, sino que también intentará saldar una cuenta pendiente en su carrera.

Tanto es así que, como entrenador del conjunto azul y oro, el Vasco nunca pudo cosechar una victoria frente a la Academia. De hecho, en cuatro enfrentamientos previos, empató uno y perdió tres.

Curiosamente, las derrotas se dieron en su primera etapa, que se extendió entre 2014 y 2016. En ese primer año, el club de la ribera recibió al conjunto de Avellaneda por el Torneo de Transición y, tras ponerse en ventaja gracias a Jonathan Calleri, el partido se suspendió por una fuerte tormenta. Finalmente, en la reanudación, Racing dio vuelta la historia con un doblete de Gustavo Bou.

Ya en 2015, como visitante, Calleri volvió a decorar el resultado, pero Marcos Acuña, Sebastián Saja y la Pantera sellaron el 3-1 a favor de los dirigidos por Diego Cocca.

Además, en febrero de 2016, Boca regresó al Cilindro de Avellaneda y nuevamente se fue triste: Roger Martínez anotó el tanto ganador y amargó al DT que semanas más tarde dejaría el cargo.

El último recuerdo de Arruabarrena ante Racing fue levemente favorable, ya que rescató un empate por la fecha 6 del presente Torneo Clausura.

Más allá de todo, el Vasco llega envalentonado debido a que, el pasado fin de semana, por primera vez pudo llevarse los tres puntos frente a San Lorenzo. Ahora, la Academia es el único de los cinco grandes que le queda por derrotar. ¿Después de ese camino lleno de espinas, llegará la alegría?

La racha negativa de Arruabarrena ante Racing: todos los partidos