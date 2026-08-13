Independiente hizo un papelón en la Copa Argentina y recibió una goleada récord

Ayer en Rosario, Independiente vivió una pesadilla, cayó por goleada frente a Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina 2026 en los octavos de final.

En un partido para el olvido, el Rojo tuvo varios puntos bajos, falta de actitud y el Decano se lo hizo pagar. Pero al margen del juego y la decisión de la dirigencia de echar a Gustavo Quinteros, los números de la derrota son realmente lapidarios.

Tanto es así que, con el resultado que cosechó en el Coloso Marcelo Bielsa, el conjunto de Avellaneda igualó la peor derrota de un equipo de primera división en el torneo federal.

De hecho, para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a la edición 2022, cuando también por los octavos de final, Defensa y Justicia cayó por el mismo marcador frente a River.

Independiente y una derrota catastrófica: hace cuánto no le hacían cuatro goles

La abultada diferencia que los dirigidos por Julio César Falcioni consiguieron puso de manifiesto uno de los mayores problemas de Independiente en los últimos tiempos: la fragilidad defensiva.

En ese sentido, no hay que hacer mucha memoria para ubicar la última vez que el Rojo recibió cuatro goles en contra. Fue en febrero de este año, en un vibrante empate 4-4 ante Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura.

A su vez, la última vez que el Diablo padeció un 4-0 fue hace casi 12 largos años. En aquella ocasión, Belgrano de Córdoba le propinó un duro revés en la última jornada del Torneo 2014.