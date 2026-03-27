Independiente pone primera en la Copa Argentina ante Atenas de Río Cuarto: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Este viernes, Independiente chocará ante Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final y hará su estreno en la Copa Argentina 2026.

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El partido se disputará a partir de las 17:00 en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela y contará con el arbitraje de Fernando Espinoza. Además, la transmisión será de TyC Sports.

El Rojo llega a este partido en el medio de una campaña irregular en el Torneo Apertura 2026, donde marcha en el octavo puesto de la Zona A con 14 puntos. Sin embargo, hace tres compromisos no sabe lo que es ganar.

Por su parte, el conjunto cordobés acaba de arrancar a competir en el Torneo Federal A, donde por la fecha 1 venció a Cipoletti por 3-1. Vale destacar que está será su primera participación en la fase final del certamen federal.

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Independiente y Atenas de Río Cuarto chocan por la Copa Argentina: probables formaciones

Independiente: Joaquín Blazquez o Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Freire, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Atenas de Río Cuarto: Francisco Araya; Rafael Ríos, Agustín Galeazzi, Francisco Araya, Mauricio Mansilla; Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Franco Schiavoni, Facundo Quiroga; Thiago Pagliaricci y Paulo Oballes. DT: Gastón Leva.