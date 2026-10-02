Atención, Boca: AFA definió la fecha para el duelo con Banfield por la Copa Argentina

Boca sigue vivo en todas las competencias, entre ellas la Copa Argentina 2026, donde ahora se medirá ante Banfield por un lugar en la gran final.

Sin embargo, la posible fecha de ese duelo fue un verdadero tema de estado en la AFA durante los últimos días debido a las complejidades de un calendario que, sobre todo para el Xeneize, viene apretado.

Finalmente, tras el cierre de los cuartos de final del torneo federal, la entidad madre del fútbol argentino anunció hoy cuándo se disputará no solo el encuentro entre el conjunto azul y oro y el Taladro, sino también la otra semifinal en la que Atlético Tucumán chocará con Platense.

En sus canales oficiales, el órgano conducido por Claudio Tapia indicó que el Decano y el Calamar se medirán el miércoles 28 de octubre, mientras que Boca y Banfield harán lo propio el miércoles 14 de noviembre. Vale destacar que ni las sedes ni los horarios de esos cotejos se conocen aún.

%uD83D%uDDD3%uFE0F%u2705 Fechas confirmadas para las Semifinales y Final de la 14ª edición de #NuestraCopa %uD83D%uDE4C#CopaArgentinaAXIONenergy %uD83C%uDFC6%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/OP37Yp3WcB — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 2, 2026

La particularidad de esa elección, no obstante, encierra una complicación para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya que será en el medio de la próxima fecha FIFA y nuevamente podría perder piezas importantes como Álvaro Montero.

Además, AFA adelantó que la definición de la competencia, inicialmente prevista para el miércoles 4 de noviembre, tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre