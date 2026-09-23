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EL ELEGIDO

La AFA designó al árbitro para el clásico entre Boca y Racing por la Copa Argentina

Este miércoles, la entidad madre del fútbol anunció quién será el encargado de impartir justicia en el duelo entre el Xeneize y la Academia, correspondiente a los cuartos de final del torneo federal.

Edelmiro Balmaceda
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Ya tenía fecha, hora y sede, pero ahora el duelo que Boca y Racing protagonizarán el fin de semana por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 también tiene árbitro confirmado.

Mediante sus canales oficiales, la AFA confirmó la designación de Andrés Gariano, quien impartirá justicia el próximo domingo a partir de las 17:00 en el Gigante de Arroyito.

El colegiado de 40 años estará acompañado por los asistentes Facundo Rodríguez y Sebastián Rainieri, mientras que Lucas Novelli será el encargado del VAR, junto a Diego Romero.

El juez de 40 años será uno de los protagonistas del duelo entre el Xeneize y la Academia.
El juez de 40 años será uno de los protagonistas del duelo entre el Xeneize y la Academia.

La elección fue sorpresiva, no tanto por la competencia, sino porque se trata de un juez con un historial reducido con ambos equipos.

De hecho, Gariano dirigió al Xeneize una sola vez. Fue en abril de este año cuando el conjunto azul y oro goleó 4-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura.

Por otra parte, el oriundo de Bariloche tiene dos antecedentes con la Academia: una caída 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en diciembre de 2024, y en la primera ronda de la actual edición del torneo federal, cuando el elenco de Avellaneda eliminó a San Martín de Formosa.

Vale recordar que el ganador de este enfrentamiento se medirá en la próxima ronda contra Banfield por un lugar en la gran final del miércoles 4 de noviembre.

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