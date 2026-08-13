La Copa Argentina confirmó la sede para el imperdible duelo entre Boca y Vélez

Los octavos de final de la Copa Argentina 2026 se abrieron con la tremenda goleada de Atlético Tucumán que dejó en el camino a Independiente. Sin embargo, todavía quedan varios partidos imperdibles por ver, sobre todo el que Boca y Vélez protagonizarán el próximo miércoles 2 de septiembre.

Respecto a ese duelo, que ya tenía fecha y se disputará desde las 21:15, hoy se conoció una noticia fundamental: cuál será la sede.

Mediante sus canales oficiales, la organización del torneo federal anunció que el choque entre el Xeneize y el Fortín tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Decisión pensada o no, lo cierto es que el conjunto azul y oro y la V Azulada volverán a verse las caras en el mismo sitio en el cual disputaron la recordada semifinal de la edición 2024 en la que el combinado de Liniers se impuso 4-3.

Cabe recordar que el equipo que salga airoso de lo que será el último compromiso de la actual instancia se medirá en cuartos de final ante el ganador del enfrentamiento entre Racing y Belgrano de Córdoba.