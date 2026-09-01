Otra mala para Arruabarrena: Milton Delgado se lesionó y quedó afuera de los convocados para el choque entre Boca y Vélez

Boca estaba tratando de superar el trauma que sufrió con la grave lesión de Tomás Aranda. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena sintió otro cimbronazo este martes, justo en la previa del partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

Es que, en el entrenamiento de la mañana, Milton Delgado sintió una molestia, no pudo finalizar la jornada a la par del grupo y quedó descartado para el duelo frente al Fortín que se disputará mañana desde las 21:15 en Córdoba.

El Chelito venía al límite en lo físico y no había podido completar los 90 minutos ni ante Racing ni contra Lanús. Ahora deberá descansar de manera obligada, aunque no se trataría de algo grave.

Prácticamente afuera también de la visita que el conjunto azul y oro hará a Gimnasia de Mendoza el sábado, apuntará a regresar el próximo martes para el compromiso con São Paulo, correspondiente a la Copa Sudamericana. Hasta entonces, Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte pelearán por su lugar.

Respecto al resto de la nómina, se destacan los retornos de Leandro Lozano y Marco Pellegrino y la incorporación del chico Lautaro Bianco.