Con un gol de Conechny, Racing le ganó a Belgrano en un interesante duelo por la Copa Argentina

Racing derrotó 1-0 a Belgrano de Córdoba en un duelo clave por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Un triunfo que le da algo de aire tras una racha negativa adversa.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis y comenzó con "La Academia" abriendo el marcador a los 5 minutos del primer tiempo, con el único gol que protagonizó Conechny tras un centro desde la izquierda de "Maravilla" Martínez, que se vistió de asistidor en su regreso a las canchas tras la expulsión y la suspensión por tres fechas sufrida en el Torneo Clausura.

Además del gol, el equipo de Avellaneda no se quedó refugiado en la ventaja y en la siguiente jugada, proveniente de un lateral, "Maravilla" volvió a asistir al área hacia Ulises Ortegoza, que de zurda reventó el palo izquierdo de Thiago Cardozo.

A los 15, Facundo Cambeses, a puro reflejo, evitó el empate de Belgrano que podía llegar tras un mal rechazo de la defensa que rebotó en el delantero del "Pirata", Passerini, y se metía en el primer palo.

El actual campeón del fútbol argentino siguió atacando y tuvo tres chances consecutivas; en las dos primeras, con poca claridad, llegó a rematar al arco, pero la tercera fue la más clara: pegó en la red del lado que no vale, en un remate de Spörle.

En los últimos del primer tiempo, le anularon el gol a "Maravilla" Martínez, que había capturado el rebote que dejó el arquero "Pirata" tras el remate de Matko Miljevi; este último picó en offside.

El complemento fue parejo nuevamente, con varios remates y jugadas claras por parte de ambos equipos; "Maravilla" tuvo dos remates en el área que tapó Cardozo.

A los 35 del segundo tiempo, Cambeses se vistió de muralla para tapar el mano a mano de Nicolás "Uvita" Fernández, que remató de manera potente pero no pudo gritar el empate.

Sobre el final, a los 48 le anularon el tanto de Belgrano, mediante el VAR, por un offside milimétrico de Fernández, que evitó el centro-gol de Hernández; además terminó echando al arquero de Belgrano por protestar tras el pitazo final, cuando el árbitro, Sebastián Zunino estaba siendo llamado desde el VAR y era córner para los cordobeses.

El próximo desafío para Racing será ante Boca el domingo 23 de agosto desde las 21:30 por la sexta fecha del Torneo Clausura, en el estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro", mientras que Belgrano deberá hacer lo propio contra Defensa y Justicia el mismo día, pero a las 17:00, en Córdoba, en el estadio Julio César Villagra.

Gol de Racing

¡RACING ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 4', Conechny puso el 1-0 ante #Belgrano en los octavos de final de la #CopaAregntinaEnTyCSports. pic.twitter.com/fD27Dwi8sG — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026

Cambeses salvó a Racing

¡AVISÓ BELGRANO Y CAMBESES RESPONDIÓ!



Tras un rebote, la trayectoria del remate se desvió y el arquero de Racing tuvo reflejos para controlar lo que significaba el empate de Belgrano, en el marco de los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/cFgED7pxIY — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026

Un offside le sacó el 2-0 a Racing

ANULADO EL SEGUNDO DE RACING POR FUERA DE JUEGO



Tras el saque de arco de Cambeses, Conechny desvió la pelota, le quedó mano a mano a Miljevic contra el arquero y en el rebote le quedó a Maravilla Martínez que definió, pero antes había fuera de juego. Al término de la primera... pic.twitter.com/3OUbu3Zu0R — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026











