Racing vs. Boca, por la Copa Argentina: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors se miden hoy domingo, desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano, quien tendrá como asistentes a Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri, mientras que Sebastián Martínez será el cuarto árbitro. Además, Lucas Novelli está al mando del VAR y Diego Romero, del AVAR.

Racing viene en proceso de recuperación y en ese sentido lo ayudó la victoria ante Sarmiento para levantar cabeza en la Zona B del Clausura, en la que estaba último. Juan Pablo Vojvoda podría darle ingreso al recuperado Ezequiel Cannavo por Gonzalo Escudero, mientras que arriba la duda es Duván Vergara, Toto Fernández o Tomás Conechny, para acompañar a Adrián Marítínez.

Boca eliminó sin mayores dificultades a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento de Junín, pero luego llegó el momento de Vélez Sarsfield, a quien venció con un penal de Álvaro Montero. Dylan Godoy había fallado uno en la última jugada del tiempo regular, cuando todo parecía acabado. Pero no es todo, ya que la dirigencia del equipo de Liniers denunció en la AFA que el Xeneize había incurrido en una alineación indebida al inscribir seis extranjeros en la planilla, cuando el máximo es cinco para la Liga Profesional.

El ente madre del fútbol argentino, comandado por Claudio "Chiqui" Tapia analizó durante casi tres semanas el tema en cuestión, pero terminó manteniendo el resultado final y multando a Boca Juniors, argumentando que no había utilizado a Ángel Romero, quien se mantuvo en el banco de suplentes. Vélez apeló la medida, pero su argumentación fue rechazada.

En cuánto al Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a San Lorenzo de Almagro y se ilusiona de cara a los playoffs y a la Tabla Anual, en la que está en carrera. En cuánto al once, Leandro Brey reemplazará a Montero, convocado por Colombia por la fecha FIFA.

Probables formaciones Racing vs. Boca por la Copa Argentina

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Adrián "Toto" Fernández o Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena

Cómo ver en vivo Racing vs. Boca por la Copa Argentina

El partido entre Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors por Copa Argentina es televisado por TyC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.