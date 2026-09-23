Racing se prepara para el duelo ante Boca por la Copa Argentina: la buena noticia para Vojvoda y la mala para el club

El próximo domingo, Racing se medirá ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 en un duelo en el que, si gana, no solo obtendría el boleto hacia las semifinales, sino también un buen caudal de confianza para salir de su flojo presente y afrontar la última parte del año.

En ese marco, el entrenador de la Academia, Juan Pablo Vojvoda, recibió una gran noticia en las últimas horas debido a que podrá recuperar una pieza clave para enfrentar al Xeneize: Ezequiel Cannavo.

El lateral derecho dejó atrás la molestia muscular que lo tenía a maltraer y ya se reincorporó al grupo, por lo cual el DT volverá a ponerlo como titular. Sin embargo, resta definir si desarmará la línea de cinco defensores u optará por sacar un mediocampista.

Si vuelve a alinear cuatro en el centro, el estratega tiene a Leonel Pérez como una fija, mientras que Ulises Ortegoza, Gastón Lodico y Matías Zaracho pelearán por los dos lugares restantes.

Racing enfrenta a Boca por la Copa Argentina: probable formación

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Ezequiel Cannavo, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matías Zaracho o Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz y Adrián Martínez.

La sanción que Racing tendrá para el partido en Rosario

Al margen de las auspiciosas novedades en el plano futbolístico, el club de Avellaneda deberá cumplir una fuerte sanción en el Gigante de Arroyito: sus hinchas no podrán llevar banderas, paraguas, tirantes ni instrumentos.

La medida fue dispuesta por los organismos de seguridad de eventos masivos de Santa Fe y continuará vigente hasta fin de año. Cabe destacar que esa orden también contempla no solo la cancha de Rosario Central, sino todos los reductos en el territorio provincial.

Los hinchas de la Academia fueron castigados por los sucesos del año pasado.

El castigo se originó a partir del encuentro en el que Racing enfrentó a River en octubre del año pasado, también por el torneo federal. Ese día, la parcialidad blanquiceleste prendió una buena cantidad de bengalas e interrumpió el desarrollo normal del cotejo.