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Sufre Guillermo: la figura de Vélez que se lesionó y no estará ante Boca por la Copa Argentina

A días del duelo decisivo ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, Vélez perdió a una de sus piezas clave.

Edelmiro Balmaceda
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El próximo miércoles, en Córdoba, Vélez y Boca cerrarán los octavos de final de la Copa Argentina 2026 en lo que promete ser un partidazo.

En ese marco, y antes de visitar a Deportivo Riestra mañana por la tarde, el Fortín sufrió un duro golpe debido a la lesión de una de sus figuras.

Se trata de Diego Váldes, quien sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda y estará de baja durante alrededor de tres semanas.

El volante chileno había tenido un buen nivel y marcó un gol en el partido contra el Xeneize por el Torneo Clausura, aunque no pudo jugar el segundo tiempo por una molestia.

Lo mismo ocurrió frente a River el pasado fin de semana: ingresó en el segundo tiempo y tuvo un papel fundamental en la remontada del conjunto de Liniers.

El mediocampista trasandino jugó media hora el último fin de semana y fue clave.
El mediocampista trasandino jugó media hora el último fin de semana y fue clave.

Ahora, el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto deberá pensar en suplir su ausencia, no solo en el Estadio Guillermo Laza y contra el conjunto azul y oro, sino también en los compromisos con Estudiantes de La Plata y Newell's.

Vale recordar que, con siete de los ocho clasificados confirmados para los cuartos de final, el ganador del choque entre Vélez y Boca enfrentará a Racing.

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