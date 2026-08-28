Sufre Guillermo: la figura de Vélez que se lesionó y no estará ante Boca por la Copa Argentina
A días del duelo decisivo ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, Vélez perdió a una de sus piezas clave.
El próximo miércoles, en Córdoba, Vélez y Boca cerrarán los octavos de final de la Copa Argentina 2026 en lo que promete ser un partidazo.
En ese marco, y antes de visitar a Deportivo Riestra mañana por la tarde, el Fortín sufrió un duro golpe debido a la lesión de una de sus figuras.
Se trata de Diego Váldes, quien sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda y estará de baja durante alrededor de tres semanas.
El volante chileno había tenido un buen nivel y marcó un gol en el partido contra el Xeneize por el Torneo Clausura, aunque no pudo jugar el segundo tiempo por una molestia.
Lo mismo ocurrió frente a River el pasado fin de semana: ingresó en el segundo tiempo y tuvo un papel fundamental en la remontada del conjunto de Liniers.
Ahora, el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto deberá pensar en suplir su ausencia, no solo en el Estadio Guillermo Laza y contra el conjunto azul y oro, sino también en los compromisos con Estudiantes de La Plata y Newell's.
Vale recordar que, con siete de los ocho clasificados confirmados para los cuartos de final, el ganador del choque entre Vélez y Boca enfrentará a Racing.