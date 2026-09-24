Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina y pidió la suspensión del duelo entre Boca y Racing por la Copa Argentina

Solo faltan para el partido que Boca y Racing jugarán por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Sin embargo, el manto de dudas respecto a ese encuentro sigue vigente gracias al reclamo sin fin de Vélez.

Tanto es así que, después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA haya desestimado la chance de descalificar al Xeneize a raíz de la denuncia por alineación indebida, el Fortín volvió a moverse y apeló el fallo.

En una presentación de 22 páginas que le envió al Tribunal de Apelaciones, la entidad de Liniers solicitó una medida cautelar y provisional de urgencia para que el encuentro del próximo domingo no se dispute hasta que se resuelva definitivamente el caso.

Entre los elementos más importantes, el club vélezano adujo que hubo una "interpretación errónea del artículo 18" del reglamento y "una contradicción entre los hechos probados y la consecuencia jurídica".

Concretamente, Vélez ratificó el pedido de que Boca pierda el cotejo correspondiente a los octavos de final del torneo por contar con seis extranjeros en la planilla, quede eliminado y la clasificación a la presente instancia sea para el Fortín.

Además, la dirigencia adelantó que, en caso de que el fallo sea nuevamente negativo, llevará la discusión al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).