Vojvoda definió la lista de convocados de Racing para enfrentar a Boca por la Copa Argentina con una baja de último minuto

Mañana, desde las 17:00, Racing enfrentará a Boca en un partido para alquilar balcones, donde el que gane avanzará a las semifinales de la Copa Argentina 2026.

Tras una larga semana de trabajo, Juan Pablo Vojvoda definió hoy la lista de convocados, aunque con una baja de última hora que le complicó los planes para el duelo que se disputará en el Gigante de Arroyito.

Es que, a raíz de una lesión muscular, Lautaro Díaz se quedó afuera de la delegación que viajará a Rosario para medirse con el Xeneize.

Estos son los convocados para enfrentar a Boca por los 1/4 de final de la @Copa_Argentina %uD83E%uDE75%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/4FGCWF0ILx September 26, 2026

El delantero, que iba a compartir el frente de ataque junto a Adrián Martínez, sintió una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo. Así las cosas, al no tener disponible al futbolista de 28 años, el entrenador del elenco de Avellaneda deberá decidir quién lo reemplazará.

Por un lado, Vojvoda podría inclinarse por Adrián Fernández para incluir a un hombre más en la zona de gestación, o elegir a Tomás Conechny para sumar algo más de peligro en el último tramo de la cancha.

Racing enfrenta a Boca por la Copa Argentina: probable formación

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo y Gonzalo Escudero; Ezequiel Cannavo o Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico e Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny o Adrián Fernández y Adrián Martínez