Brasil puede hacer historia en la Copa Libertadores con un hecho inédito

Brasil está a un paso de conseguir un hecho inédito en la historia de la Copa Libertadores. Fluminense ya se aseguró un lugar en las semifinales y otros tres equipos de ese país todavía tienen la posibilidad de acompañarlo: Palmeiras, Corinthians y Flamengo.

Si los cuatro consiguen superar sus respectivas series de cuartos de final, por primera vez desde la creación del torneo habrá una instancia de semifinales conformada exclusivamente por clubes de un mismo país. La posibilidad ya había cobrado fuerza antes de las revanchas, debido a que los cuatro representantes brasileños llegaban con diferentes ventajas en sus cruces.

El primer boleto quedó en manos de Fluminense. El conjunto brasileño perdió 2-1 ante Platense en Vicente López, pero hizo valer el triunfo 2-0 conseguido en el encuentro de ida y avanzó con un 3-2 global.

Palmeiras, Corinthians y Flamengo buscan completar el póker brasileño

El siguiente en salir a escena es Palmeiras, que visita a Liga de Quito después de haber ganado 1-0 en el partido de ida. El equipo dirigido por Abel Ferreira necesita sostener esa diferencia para convertirse en el segundo semifinalista brasileño.

También será el turno de Corinthians, que recibe a Estudiantes de La Plata luego del empate 1-1 registrado en el primer encuentro. En este caso, el conjunto paulista necesita ganar para avanzar directamente, mientras que un nuevo empate llevaría la definición a los penales.

El último en buscar la clasificación será Flamengo. El vigente campeón tiene una ventaja de 2-0 sobre Independiente del Valle y definirá la serie en el Maracaná. El conjunto brasileño avanzará con un triunfo, un empate o incluso una derrota por un gol.

Si Palmeiras, Corinthians y Flamengo consiguen acompañar a Fluminense, las semifinales tendrán un escenario nunca visto: cuatro equipos brasileños disputando simultáneamente un lugar en la final de la Copa Libertadores.

Brasil ya viene dominando las semifinales

La posibilidad de una semifinal íntegramente brasileña se suma a una tendencia que se consolidó durante los últimos años en la principal competencia de clubes de Sudamérica.

Los equipos de Brasil ya habían conseguido colocar tres representantes entre los cuatro mejores en las ediciones de 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, nunca habían logrado ocupar las cuatro plazas de semifinalistas.

El dominio también se refleja en los títulos recientes. Desde 2019, todos los campeones de la Libertadores fueron equipos brasileños: Flamengo se consagró en 2019, 2022 y 2025; Palmeiras ganó las ediciones de 2020 y 2021; Fluminense conquistó el torneo en 2023 y Botafogo lo hizo en 2024.

Ahora, la posibilidad de llevar esa supremacía a un nuevo nivel depende de tres resultados. Fluminense ya espera rival en semifinales, mientras Palmeiras, Corinthians y Flamengo buscan completar una página inédita para el fútbol brasileño en la historia de la Libertadores.