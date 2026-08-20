Rosario Central visita a Corinthians en busca de un lugar en los cuartos de la Copa Libertadores

Corinthians y Rosario Central se enfrentan este jueves desde las 21:30 en el Neo Química Arena por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Luego del empate sin goles en el Gigante de Arroyito, el Timão y el Canalla buscan romper la paridad para conseguir el último boleto a los cuartos de final, donde ya espera Estudiantes de La Plata.

El pasado fin de semana, el equipo paulista cayó 2-1 ante Cruzeiro por la fecha 23 del Brasileirão, mientras que, con un once alternativo, el conjunto rosarino consiguió un triunfo fundamental por 1-0 frente a Barracas Central por la quinta jornada del Torneo Clausura.