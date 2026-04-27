Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors visita a Cruzeiro hoy martes, de las 21.30 en el Mineirao, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores de América 2026. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich, quien será quien estará secundado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el venezolano Yender Herrera. Además, los charrúas Andrés Cunha y Santiago Fernández serán VAR y AVAR, respectivamente.

Boca lleva 14 partidos seguidos sin perder, con triunfos importantes como el Superclásico ante River Plate y en el Monumental. El Xeneize, que ya tiene un lugar en los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, recupera para este encuentro a Carlos Palacios y Edinson Cavani.

El Xeneize lidera la tabla de posiciones del Grupo D con seis unidades gracias a sus triunfos ante Universidad Católica 2 a 1 en Chile y sobre Barcelona 3 a 0 en La Bombonera.

Cruzeiro, con todos los titulares, viene de vencer a Remo en el Brasileirao, un equipo que está último en la tabla de posiciones. En la Libertadores, el combinado dirigido por Artur Jorge viene de perder de local ante Universidad Católica 2 a 1 y de ganarle a Barcelona de Ecuador como visitante 1 a 0.

Probables formaciones de Cruzeiro vs. Boca por Copa Libertadores

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Cómo ver en vivo Cruzeiro vs. Boca por Copa Libertadores

El partido entre Cruzeiro y Boca Juniors por la Copa Libertadores será televisado por TELEFE y por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé.