El impresionante dato que ilusiona a Estudiantes de cara a las semis de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se metió en las semifinales de la Copa Libertadores tras el gran triunfo que consiguió en Brasil ante el Corinthians, y hay una estadística que ilusiona a sus hinchas: cada vez que el equipo platense llegó a esta instancia en el torneo de clubes más importante de América, terminó campeón. Ahora, deberá enfrentarse al ganador del duelo entre Flamengo e Independiente del Valle.

Club copero: Estudiantes se metió en semis de Copa Libertadores.

De 1968 a 1970: la época dorada del "Pincha"

La primera vez que Estudiantes se clasificó a las semifinales fue en la edición de 1968. En aquella ocasión, su rival fue el campeón vigente, Racing, al que eliminó recién en el partido desempate. Más adelante, en la final, llegó a lo más alto del continente al derrotar al Palmeiras de Brasil.

En las siguientes dos ediciones, las de 1969 y 1970, el "Pincha" inició su participación directamente en las semis por ser el último campeón. En 1969 le ganó sin problemas a la Universidad Católica de Chile, y en 1970 dejó en el camino a River, al que derrotó tanto en la ida como en la vuelta. En ambas temporadas se quedó con el título tras vencer en las finales a Nacional y a Peñarol de Uruguay, respectivamente.

2009: el título de la mano de Verón

En 2009 el "Pincha" volvió a estar entre los cuatro mejores de América. Su oponente en las semifinales fue Nacional de Uruguay, al que venció con un global de 3-1. Finalmente, volvió a consagrarse con Juan Sebastián Verón como principal figura, gracias al triunfo 2-1 sobre el Cruzeiro de Brasil en la final.

Vale una aclaración: el equipo platense también llegó a la final en 1971 -perdió con Nacional de Uruguay-, pero aquella vez no hubo semifinales sino una fase de grupos, por lo que queda fuera de la racha.

Este año, Estudiantes vuelve a ilusionarse en la Copa Libertadores, donde ya se encuentra entre los cuatro mejores tras dar el golpe en Brasil.

El historial de Estudiantes en semifinales de la Copa Libertadores

1968

Racing 2 - 0 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 0 Racing

Racing 1 - 1 Estudiantes (LP)*

1969

Universidad Católica 1 - 3 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 1 Universidad Católica

1970

River 0 - 1 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 1 River

2009

Estudiantes (LP) 1 - 0 Nacional

Nacional 1 - 2 Estudiantes (LP)

*Avanzó por tener mejor diferencia de gol.