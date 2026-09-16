Estudiantes vs. Corinthians: hora, TV y cómo ver en vivo la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se juega este miércoles una de las noches más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez visitará a Corinthians en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la posibilidad de volver a disputar una semifinal del máximo certamen continental después de 17 años.

El encuentro comenzará a las 21:30 y se disputará en el Neo Química Arena. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que su compatriota Juan Soto estará a cargo del VAR. El partido podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Estudiantes busca volver a las semifinales

El conjunto platense llega a la revancha después del 1-1 registrado en el partido de ida. Estudiantes golpeó primero gracias a Alexis Castro, pero Corinthians reaccionó y alcanzó la igualdad por intermedio de Kaio César.

Con ese resultado, la serie quedó completamente abierta. Al Pincha le alcanza con conseguir una victoria para avanzar directamente a las semifinales, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales.

El objetivo es especialmente importante para Estudiantes, que no alcanza esta instancia de la Libertadores desde 2009. En aquella edición, el equipo platense llegó hasta el último partido y terminó consagrándose campeón tras vencer a Cruzeiro en la final.

Cómo llega Estudiantes

Antes de afrontar la revancha en Brasil, el conjunto de La Plata consiguió una victoria en el campeonato argentino. Estudiantes derrotó 2-1 a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y quedó cerca de los puestos que permiten acceder a los playoffs.

Ahora, toda la atención estará puesta en la Copa Libertadores y en la posibilidad de conseguir un resultado que le permita meterse entre los cuatro mejores equipos del continente.

Cómo llega Corinthians

Corinthians también tuvo que atravesar una serie exigente para llegar a los cuartos de final. En octavos de final eliminó a Rosario Central en una llave que se definió con mucha tensión.

Sin embargo, su presente en el fútbol brasileño es diferente. El equipo paulista atraviesa una campaña irregular en el Brasileirao y actualmente se encuentra decimotercero, por lo que también debe prestar atención a su situación en el torneo local.

Con la serie igualada después del primer partido, Corinthians intentará aprovechar la localía y el respaldo de su público para quedarse con el boleto a las semifinales.

Estudiantes vs. Corinthians: todos los datos del partido

Partido: Corinthians vs. Estudiantes

Corinthians vs. Estudiantes Competencia: Copa Libertadores

Copa Libertadores Instancia: vuelta de los cuartos de final

vuelta de los cuartos de final Día: miércoles

miércoles Hora: 21:30

21:30 Estadio: Neo Química Arena

Neo Química Arena Árbitro: Jesús Valenzuela

Jesús Valenzuela VAR: Juan Soto

Juan Soto TV: Fox Sports

Fox Sports Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Resultado de la ida: Estudiantes 1-1 Corinthians

El ganador de la serie avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores, donde buscará continuar su camino hacia la definición del torneo.