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Estudiantes de La Plata hizo un anuncio sobre las semifinales de la Copa Libertadores que alegró a sus hinchas

Este jueves, el Pincha confirmó una noticia importante respecto al duelo del torneo continental en el que recibirá a Flamengo.

Edelmiro Balmaceda
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En poco más de tres semanas, Estudiantes de La Plata comenzará a jugar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 y buscará, nada más y nada menos que ante Flamengo, el boleto a la final tras 17 largos años.

Más allá de las complicaciones futbolísticas que tendrá por algunas ausencias importantes, el Pincha confirmó este jueves una gran noticia que, si se quiere, le permitirá equilibrar un poco más el duelo contra el Mengao Joao

Tras algunas especulaciones al respecto, el club platense anunció que, para el choque de ida que se disputará el jueves 15 de octubre a las 21:30, podrá recibir al conjunto carioca en el Estadio Jorge Luis Hirschi. "Nos vemos en casa", escribió en sus redes sociales oficiales.

Las dudas se generaron a partir de que, según el reglamento de Conmebol sobre la capacidad que las canchas deben tener para albergar instancias decisivas, UNO no contaba con el espacio suficiente.

Sin embargo, el presidente del León, Juan Sebastián Verón, se trasladó a Paraguay, garantizó la presencia de 4000 simpatizantes brasileños y logró destrabar el conflicto.

De esta manera, el equipo dirigido por Alexander Medina intentará hacerse fuerte como local y sacar un buen resultado que le permita ir la semana siguiente al Estadio Maracaná con la ilusión de instalarse en la definición del máximo certamen.

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