Estudiantes empató 1-1 con Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertados

Estudiantes igualó 1-1 ante Universidad Católica en La Plata en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los goles los marcaron Joaquín Tobio Burgos, para el local, y Fernando Zampedri para la visita.

Los dirigidos por Alexander "el Cacique" Medina tomaron el protagonismo del encuentro desde el inicio y contaron con las aproximaciones más claras de cara al arco defendido por el arquero Vicente Bernedo.

El pincha pegó de entrada a pocos minutos de iniciado el cotejo. El volante Fabricio Pérez intentó desde media distancia, pero el tiro se desvió en un defensor y le quedó justa a Tobio Burgos, quien definió ante la floja reacción de Bernedo, para estampar el 1-0 parcial.

Estudiantes contó con varias chances de aumentar el marcador pero no tuvo eficacia e incluso Pérez erró una situación muy clara para por el 2 a 0.

A falta de 10 para el final del compromiso, Zampedri decidió probar de media distancia, su remate se desvió en un defensor pincha y Fernando Muslera no pudo hacer nada para evitar el empate, que le deja un sabor amargo al pincha de cara al choque de vuelta el martes próximo en Chile.