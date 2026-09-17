Sufre Medina: las bajas sensibles que Estudiantes de La Plata tendrá para las semifinales de la Copa Libertadores

Tras derrotar a Corinthians en un final para el infarto , Estudiantes de La Plata hizo historia y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026, donde se medirá ante Flamengo o Independiente del Valle en busca del pase a la gran final.

Pero la cita en São Paulo que lo llevó a estar entre los cuatro mejores de América después de 17 largos años fue realmente extenuante para un Pincha que sufrió secuelas importantes de cara a lo que viene.

Tanto es así que, independientemente de enfrentarse al Mengão o al elenco ecuatoriano en la siguiente instancia, Alexander Medina no podrá contar con dos o hasta tres piezas clave.

Ellos son Leandro González Pirez y Tomás Palacios, quienes, al haber sido amonestados en el duelo con el Timão, fueron suspendidos y quedaron automáticamente descartados para el encuentro de ida de la anteúltima ronda del máximo certamen.

Además, el Cacique quedó muy preocupado por el estado físico de Joaquín Correa. El Tucu sintió el pinchazo, dejó la cancha entre lágrimas a los 20 minutos del complemento y todo indica que padece un desgarro.

No obstante, el delantero de 32 años tendrá que realizarse los estudios de rigor para determinar con precisión el grado de la lesión y los plazos de recuperación.

Así las cosas, es un hecho que el exfutbolista de la Selección Argentina se perderá la final de la Supercopa Internacional que el León disputará el sábado 26 de septiembre ante Rosario Central, y lo mismo podría ocurrir para el duelo contra Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina, previsto para el miércoles 1 de octubre.