Un árbitro de Paraguay dirigirá la primera semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo

Así como sucedió con la Copa Sudamericana y el partido entre Boca y Vasco da Gama, Conmebol también dio a conocer hoy al árbitro para el duelo de semifinales entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, por la Copa Libertadores 2026.

El juez designado fue el paraguayo Juan Gabriel Benítez, internacional desde 2019, que estará asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar. Además, Ulises Mereles estará en el VAR.

Benítez dirigió tres veces al Pincha, aunque el último recuerdo es el más grato: fue victoria 1-0 sobre la hora ante Independiente Medellín, en el último partido de la fase de grupos de la actual edición del certamen.

Anteriormente, el conjunto platense consiguió un triunfo ante Bragantino en 2022 y cayó frente a Botafogo el año pasado.

Presencia argentina en la otra semifinal

Respecto al inicio de la serie entre Fluminense y Palmeiras, se confirmó que Facundo Tello pitará en la ida. El argentino será acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. A su vez, el encargado del videoarbitraje será Silvio Trucco.