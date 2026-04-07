Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors arranca hoy martes su camino para tratar de ganar su séptima Copa Libertadores de América cuando visite a Universidad Católica de Chile por el Grupo D, desde las 21.30, en el estadio Claro Arena con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

Universidad Católica viene de golear 6 a 1 a Palestino por el campeonato chieno, en el que marcha tercero con 14 puntos en 8 partidos. Los argentinos Fernando Zampedri (11) y Justo Giani anotaron 16 (5) de los 19 tantos del equipo. En cuánto al equipo, Gary Medel podría estar desde el inicio y así enfrentar a su ex club.

El Boca de Claudio Úbeda viene de ganar dos duelos consecutivos por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, torneo en el que marcha tercero en la Zona A y sexto en la tabla anual con 20 puntos.

El Sifón mantendría la base, con la vuelta de la defensa que considera titular con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Probables formaciones de Universidad Católica vs. Boca por Copa Libertadores

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Frías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Cómo ver en vivo Universidad Católica vs. Boca por Copa Libertadores

El partido entre Universidad Católica vs. Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores será televisado por Telefe y Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo oline por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.