Atención, Boca: Conmebol confirmó al árbitro que dirigirá la vuelta ante São Paulo por la Copa Sudamericana
La entidad continental anunció hoy quién será el encargado de impartir justicia en el duelo en el que el Xeneize y el Tricolor buscarán un lugar en las semifinales.
Después de ganar por la mínima como local, Boca visitará el próximo martes a São Paulo e intentará cerrar a su favor la serie para instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
En ese marco, la Conmebol dio a conocer hoy una noticia más que importante de cara al partido que se disputará en el Estadio Morumbí: quién será el árbitro.
El elegido fue el uruguayo Gustavo Tejera, quien será asistido por sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Soppi. Además, Javier Burgos será el cuarto juez y en el VAR estará Leodán González.
Afortunadamente para el conjunto azul y oro, los tres antecedentes previos en los que el colegiado oriental lo dirigió terminaron con victoria: venció 2-0 a Always Ready por la Copa Libertadores 2022, 1-0 a Sportivo Trinidense en la Copa Sudamericana 2024 y 2-1 a la Universidad Católica en la presente edición del máximo certamen continental.
Por su parte, el Tricolor tampoco perdió cuando el charrúa pitó en dos oportunidades previas. La primera fue un triunfo 3-1 contra Racing en 2021 y la otra culminó con un empate sin goles frente a Atlético Nacional.
Cabe recordar que el ganador de esta llave se medirá en la próxima instancia contra Vasco da Gama o Independiente Santa Fe.