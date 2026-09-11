Atención, Boca: Conmebol confirmó al árbitro que dirigirá la vuelta ante São Paulo por la Copa Sudamericana

Después de ganar por la mínima como local, Boca visitará el próximo martes a São Paulo e intentará cerrar a su favor la serie para instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

En ese marco, la Conmebol dio a conocer hoy una noticia más que importante de cara al partido que se disputará en el Estadio Morumbí: quién será el árbitro.

El elegido fue el uruguayo Gustavo Tejera, quien será asistido por sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Soppi. Además, Javier Burgos será el cuarto juez y en el VAR estará Leodán González.

Afortunadamente para el conjunto azul y oro, los tres antecedentes previos en los que el colegiado oriental lo dirigió terminaron con victoria: venció 2-0 a Always Ready por la Copa Libertadores 2022, 1-0 a Sportivo Trinidense en la Copa Sudamericana 2024 y 2-1 a la Universidad Católica en la presente edición del máximo certamen continental.

Por su parte, el Tricolor tampoco perdió cuando el charrúa pitó en dos oportunidades previas. La primera fue un triunfo 3-1 contra Racing en 2021 y la otra culminó con un empate sin goles frente a Atlético Nacional.

Cabe recordar que el ganador de esta llave se medirá en la próxima instancia contra Vasco da Gama o Independiente Santa Fe.