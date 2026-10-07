Atención, Boca: Conmebol designó al árbitro para la ida ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

El próximo martes, Boca continuará su camino en la Copa Sudamericana 2026 cuando, por la ida de las semifinales, reciba en La Bombonera a Vasco da Gama.

A menos de una semana, la Conmebol dio a conocer este miércoles quién será el árbitro para el duelo entre el Xeneize y O Gigante da Colina, que se disputará a partir de las 21:30.

El elegido fue el chileno Piero Maza, quien será asistido por sus compatriotas José Retamal y Carlos Poblete. Además, en el VAR estará José Cabero, el colegiado que ayer dirigió el partido entre la Selección Argentina y Benín.

Para el conjunto azul y oro se trata de un viejo conocido. De hecho, el juez trasandino ya lo dirigió dos veces en este certamen y, en ambas ocasiones, ganó: 3-1 frente a Recoleta FC y 1-0 contra São Paulo.

A su vez, el historial total de Maza con el club de la ribera es más que auspicioso: cosechó cuatro victorias y un empate en cinco encuentros.