Blooming vs. River por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River visitará este miércoles a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, competición que el club de Núñez volverá a disputar después de 11 años. El partido, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Ramón Aguilera Costas, el árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

El "Millonario" arriba a esta nueva edición de la Copa Sudamericana con la confianza al máximo, ya que ganó los cuatro partidos que disputó desde que Eduardo "Chacho" Coudet es su director técnico. Además, pudo acomodarse en el Torneo Apertura, donde ocupa la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, solo tres menos que el líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

El único título de River en la Copa Sudamericana se dio en el 2014, en aquella inolvidable conquista donde eliminaron a Boca en las semifinales con el recordado penal que le ataja Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti, para luego derrotar en la final a Atlético Nacional de Colombia. Un año después se dio la última participación del "Millonario" en esta competencia, en una edición de 2015 donde cayó ante Huracán en las semifinales.

Blooming, por su parte, tuvo una gran actuación para golear 3-0 a San Antonio Bulo Bulo de su mismo país en la instancia previa y así meterse en la fase de grupos. Los dirigidos por Mauricio Soria vienen de golear 5-0 a Guaribá en la primera fecha de la Liga de Bolivia.

Probables formaciones de Blooming vs. River por la Copa Sudamericana 2026

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Cómo ver en vivo Blooming vs. River por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Blooming y River Plate por la jornada 1 de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por DSPORTS. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.