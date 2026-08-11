Boca hizo valer su peso específico ante Recoleta y tomó ventaja en los octavos de final de la Copa Sudamericana

En un partido cambiante, Boca se repuso a tiempo, derrotó 3-1 a Recoleta por la ida y consiguió la ventaja en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Pese a algunas mejoras, este equipo Xeneize todavía no puede dejar de mostrar dos caras en los últimos partidos.

Es que, más allá del resultado opuesto y si bien el tanto del rival llegó de manera temprana y sorpresiva, el conjunto azul y oro tuvo varios momentos de zozobra en el aspecto defensivo.

Podría decirse que durante todo el primer tiempo le costó detener algunos avances del elenco guaraní, que tuvo algunas oportunidades de meter algún que otro gol más.

Sin embargo, el ataque fue totalmente diferente y, de la falta de lucidez en la creación, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena empezaron a inclinar la cancha hasta asediar a la visita en el tramo final de la mitad inicial.

Pero para que lleguen las conversiones, el club de la ribera iba a tener que esperar hasta el inicio del complemento donde, con una ráfaga, dio vuelta el resultado gracias a los goles del siempre cumplidor Santiago Ascacibar y de un Milton Delgado que se dio por fin el gusto de anotar.

A partir de ahí, y ya en superioridad numérica por la expulsión de Wilfrido Báez, Boca empezó a lucirse con varias secuencias de toques, logró adelantarse mucho más para recuperar rápido y lastimó.

Leonel Flores selló las cifras finales con un bombazo de derecha y el Xeneize dominó todo lo que pasó después, sobre todo cuando Dairon Mosquera dejó con nueve hombres al equipo paraguayo. No obstante, pese al gran caudal de oportunidades que creó, se quedó con las ganas de anotar otro tanto para estirar la diferencia e ir más tranquilo a Asunción.

Boca empezó mal y terminó bien. Lo fundamental era el triunfo y lo consiguió. Ahora bien, si su intención es competir de igual a igual contra cualquiera, todavía debe ajustar algunas cosas que pueden torcer el rumbo de los encuentros.

Por lo pronto, el Vasco tendrá unos días para trabajar con un triunfo a cuestas y, así, siempre es más fácil encontrar el camino.

Gol de Recoleta

¡GOL DE RECOLETA, QUE LE GANA A BOCA!



Remate de Ríos con desvío en el medio, el equipo paraguayo se pone 1-0 en Huracán



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Boca estuvo a nada del empate

A NADA DE EMPATARLO ASCACIBAR



Gran centro de Aranda, pero el volante de Boca se perdió el 1-1 de cabeza ante Recoleta.



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Aranda tuvo su chance

ARANDA TUVO EL EMPATE DE BOCA



Gran taco de Merentiel y el 10 del Xeneize no puede acertarle al arco de Ferreira. Recoleta gana 1-0 en la cancha de Huracán.



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Montero salvó a Boca

MONTERO SALVÓ DOS VECES A BOCA



Recoleta tuvo el 2-0 ante el Xeneize, pero el arquero colombiano achicó ante González y después atrapó la pelota.



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Merentiel estuvo cerca de poner el 1-1

MERENTIEL SE PERDIÓ UN GOLAZO



Hermoso giro del uruguayo en el área de Recoleta, pero su derechazo se fue desviado.



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Ferreyra evitó dos veces el empate de Boca

¡QUÉ DOS ATAJADAS DE FERREIRA!



Ascacibar y Aranda tuvieron el 1-1 de Boca, pero el arquero de Recoleta evitó el gol en las dos ocasiones.



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El palo amargó a Boca por duplicado

DOS MILAGROS EN EL ÁREA DE RECOLETA



El palo y el travesaño salvaron al equipo paraguayo del empate de Boca.



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Báez pegó un codazo y dejó a Recoleta con 10 hombres

EXPULSADO BÁEZ EN RECOLETA



Por este codazo sobre Flores, el jugador del equipo paraguayo vio la roja en el final del primer tiempo.



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Gol de Boca

GOLAZO DE ASCACIBAR PARA EMPATAR



Centro de Villa y volea del Ruso para poner el 1-1 de Boca ante Recoleta.



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Gol de Boca

¡LO DIO VUELTA BOCA EN UNA RÁFAGA!



Otra asistencia de Villa, ahora para Milton Delgado. El Xeneize le gana 2-1 a Recoleta.



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Gol de Boca

¡¡PERO QUÉ GOLAZO DEL PIBE FLORES!!



IMPRESIONANTE LA VOLEA DEL JUVENIL PARA PONER EL 3-1 CONTRA RECOLETA.



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Mosquera vio la roja y Recoleta quedó con nueve jugadores

¡RECOLETA SE QUEDÓ CON NUEVE JUGADORES!



Mosquera cometió esta falta sobre Flores, estando amonestado, y vio la roja de Piero Maza en el partido ante Boca.



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Lozano reventó el travesaño

OTRA VEZ EL TRAVESAÑO SALVÓ A RECOLETA



Lozano tuvo el 4-1 de Boca, pero la pelota no quiso entrar en el arco de Ferreira.



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Merentiel anotó, pero en offside

NO VALE EL CUARTO DE BOCA



Merentiel giró en el área y puso el 4-1 ante Recoleta, pero estaba en posición adelantada.



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