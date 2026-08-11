Boca recibe a Recoleta en el Ducó por la Copa Sudamericana: su notable racha como local en otro estadio por torneos internacionales

En solo unas horas, Boca iniciará la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Recoleta y, nuevamente, será local en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

Pero esta no será la primera vez en el plano internacional en la que el Xeneize oficie de anfitrión fuera de La Bombonera. De hecho, tiene una larga lista de antecedentes.

En total, el conjunto azul y oro disputó 16 compromisos en esa condición y cosechó números envidiables: ganó 10 y empató seis.

Paradójicamente, las primeras dos veces en las que le prestaron cancha para recibir a un rival fueron en el Estadio Monumental para la Copa Libertadores 1965 y 1989, donde venció a Independiente y Racing, respectivamente.

Entrada la década de 1990, la sede para recibir a Flamengo y São Paulo por la Copa Mercosur fue el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, de Ferro.

Finalmente, en los años 2000, el club de la ribera se mudó al Cilindro de Avellaneda y al José Amalfitani. Sin embargo, donde más veces se presentó fue en el Estadio Padre Martearena de Salta.

Así las cosas, Boca no solo buscará arrancar con el pie derecho frente al conjunto guaraní, sino también evitar la derrota para conservar este gran invicto.

Boca recibe a Recoleta por la Copa Sudamericana: todos los partidos como local fuera de La Bombonera