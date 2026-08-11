Boca recibe a Recoleta en el Ducó por la Copa Sudamericana: su notable racha como local en otro estadio por torneos internacionales
Esta noche, Boca enfrentará a Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en la cancha de Huracán. Así, sumará un nuevo antecedente a una larga lista de encuentros en el plano internacional en los que fue local fuera de La Bombonera.
En solo unas horas, Boca iniciará la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Recoleta y, nuevamente, será local en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.
Pero esta no será la primera vez en el plano internacional en la que el Xeneize oficie de anfitrión fuera de La Bombonera. De hecho, tiene una larga lista de antecedentes.
En total, el conjunto azul y oro disputó 16 compromisos en esa condición y cosechó números envidiables: ganó 10 y empató seis.
Paradójicamente, las primeras dos veces en las que le prestaron cancha para recibir a un rival fueron en el Estadio Monumental para la Copa Libertadores 1965 y 1989, donde venció a Independiente y Racing, respectivamente.
Entrada la década de 1990, la sede para recibir a Flamengo y São Paulo por la Copa Mercosur fue el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, de Ferro.
Finalmente, en los años 2000, el club de la ribera se mudó al Cilindro de Avellaneda y al José Amalfitani. Sin embargo, donde más veces se presentó fue en el Estadio Padre Martearena de Salta.
Así las cosas, Boca no solo buscará arrancar con el pie derecho frente al conjunto guaraní, sino también evitar la derrota para conservar este gran invicto.
Boca recibe a Recoleta por la Copa Sudamericana: todos los partidos como local fuera de La Bombonera
- Copa Libertadores 1965: 1-0 vs. Independiente en el Estadio Monumental
- Copa Libertadores 1989: 0-0 vs. Racing en el Estadio Monumental
- Copa Mercosur 1998: 3-0 vs. Flamengo en el Estadio Arq. Ricardo Etcheverri
- Copa Mercosur 1999: 5-1 vs. São Paulo en el Estadio Arq. Ricardo Etcheverri
- Copa Sudamericana 2002: 0-0 vs. Gimnasia de La Plata en el Padre Martearena
- Copa Sudamericana 2003: 2-1 vs. Colón en el Padre Martearena
- Copa Libertadores 2004: 4-2 vs. São Caetano en el Cilindro de Avellaneda
- Copa Sudamericana 2004: 2-1 vs. San Lorenzo en el Padre Martearena
- Copa Sudamericana 2004: 1-1 vs. Cerro Porteño en el Padre Martearena
- Copa Sudamericana 2005: 5-1 vs. Cerro Porteño en el Padre Martearena
- Copa Sudamericana 2006: 2-1 vs. Nacional de Montevideo en el Padre Martearena
- Copa Libertadores 2007: 1-0 vs. Cienciano en el Nuevo Gasómetro
- Copa Libertadores 2007: 3-0 vs. Toluca en el José Amalfitani
- Copa Libertadores 2007: 7-0 vs. Bolívar en el José Amalfitani
- Copa Libertadores 2008: 2-2 vs. Atlas de Guadalajara en el José Amalfitani
- Copa Libertadores 2008: 2-2 vs. Fluminense en el Cilindro de Avellaneda