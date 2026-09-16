Boca volvió a las semifinales de la Copa Sudamericana: cuántas veces llegó y cómo le fue

Boca Juniors volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. El Xeneize dejó en el camino a San Pablo y consiguió la clasificación a las semifinales, una instancia que disputará por cuarta vez desde la creación del certamen.

El equipo de la Ribera vuelve así a una etapa que conoce bien. Sus primeras dos apariciones en semifinales se produjeron de manera consecutiva, en las ediciones de 2004 y 2005. Ahora, más de dos décadas después, tendrá una nueva oportunidad de avanzar hacia la definición del torneo.

La primera semifinal de Boca en la Sudamericana

La primera participación del Xeneize en semifinales de la Copa Sudamericana se produjo en 2004. En aquella edición, Boca tuvo como rival a Inter de Porto Alegre y logró superar la serie con un resultado global de 4-2.

La clasificación comenzó a encaminarse en La Bombonera, donde el conjunto argentino consiguió una importante victoria por 4-2. En el encuentro de vuelta, disputado en Brasil, pudo sostener la ventaja y aseguró su lugar en la final.

El equipo terminó coronando aquella campaña con el título. En la definición se enfrentó con Bolívar y, después de la derrota en la altura de La Paz, consiguió imponerse 2-1 en la revancha para quedarse con el trofeo.

Boca volvió a jugar una semifinal en 2005

Un año después, Boca volvió a alcanzar esta instancia de la competencia. En esa oportunidad, el conjunto dirigido por Alfio "Coco" Basile tuvo que enfrentarse con Universidad Católica de Chile.

De esta manera, el Xeneize consiguió encadenar dos presencias consecutivas entre los cuatro mejores de la Sudamericana, aunque aquella campaña no terminó con una nueva consagración.

La cuarta semifinal para Boca

La clasificación frente a San Pablo le permitió al conjunto argentino regresar a esta instancia después de varios años. Se trata de la cuarta semifinal de Boca en la historia de la Copa Sudamericana, un registro que vuelve a poner al club entre los protagonistas de la parte decisiva del torneo.

Ahora deberá afrontar una nueva serie de eliminación directa con el objetivo de conseguir el pase a la final. El rival será Vasco da Gama, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe.

La serie comenzará en La Bombonera y tendrá su definición en Brasil. Vasco no podrá utilizar São Januário para la revancha debido a las exigencias de capacidad establecidas para esta instancia, por lo que todavía resta definir cuál será el estadio elegido para recibir al Xeneize.

Boca buscará repetir el camino de 2004 y volver a disputar una final de la Copa Sudamericana, aunque para conseguirlo deberá superar primero una nueva serie de semifinales.