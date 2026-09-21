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Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: cuándo juegan las semifinales, fechas y horarios

La Conmebol confirmó cuándo se disputarán los dos partidos entre Xeneize y Vasco da Gama por un lugar en la final de la Copa Sudamericana. La ida será en La Bombonera y la revancha se jugará en Brasil, aunque el equipo carioca todavía debe definir el estadio.

Juan Riera
Juan Riera
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Boca Juniors ya conoce cuándo jugará las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. La Conmebol confirmó este lunes el calendario de la serie y estableció las fechas y horarios de los dos encuentros que definirán a uno de los finalistas del certamen.

El primer partido se disputará en La Bombonera el martes 13 de octubre, desde las 21.30. Una semana después, el martes 20 de octubre a las 21.30, el Xeneize visitará al conjunto brasileño para definir la serie y buscar el pasaje a la final.

La revancha tendrá lugar en Brasil, aunque Vasco da Gama todavía no confirmó en qué estadio recibirá a Boca. El principal inconveniente pasa por la capacidad del São Januário, escenario habitual del equipo carioca, que no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores exigido por el reglamento de la Conmebol.

De todos modos, el club brasileño todavía mantiene la posibilidad de disputar el encuentro en su estadio si consigue una autorización especial. Existe un antecedente reciente: en 2025, Independiente del Valle recibió el permiso de la Conmebol para jugar una semifinal en el Banco Guayaquil, pese a que el escenario no cumplía con el aforo mínimo establecido.

Mientras analiza esa alternativa, Vasco da Gama también evalúa otros estadios de Río de Janeiro. El director deportivo del club confirmó que São Januário, el Maracaná y el Engenhão aparecen entre las opciones y dejó clara la intención de disputar la revancha dentro de la ciudad.

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